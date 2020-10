Hogeschool Tio breidt uit naar Groningen

GRONINGEN – Hogeschool Tio gaat uitbreiden en heeft er, per september 2021, met Groningen een nieuwe vestigingslocatie bij. De jongste Tio-vestiging opent in hartje Groningen op een steenworp afstand van het centraal station. Vanaf studiejaar 2021/2022 kunnen studenten voortaan dus ook in Groningen terecht voor Tio’s bekroonde opleidingen op het gebied van hospitality, toerisme, business en rechten.

Toplocatie in Groningen

Het pand waar Tio intrekt, aan de Phebensstraat 1, bevindt zich op een A-locatie midden in het centrum van Groningen. De nieuwe vestiging wordt modern en van alle gemakken voorzien, maar tegelijkertijd kleinschalig en knus, precies zoals studenten van Tio gewend zijn. Studenten kunnen er vanaf studiejaar 2021/2022 terecht voor alle Nederlandstalige master-, hbo- en mbo-opleidingen van Tio.

Over Tio

De particuliere Hogeschool Tio staat voor persoonlijk, excellent en ondernemend onderwijs, en biedt opleidingen op het gebied van hospitality, toerisme, business en rechten. Tio is marktleider op het gebied van particulier (hoger) onderwijs. De opleidingen van Tio behoren al jaren tot de beste van Nederland en gaan aan kop in de verschillende rankings, zoals de onafhankelijke Keuzegids. Tio heeft, naast Groningen, vestigingen in Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Rotterdam en Utrecht. Tio verwacht binnen 3 jaar 135 studenten op haar vestiging in Groningen te hebben.

Open dag op 31 oktober

Leerlingen en ouders die graag de Tio-sfeer willen proeven in Groningen zijn van harte welkom! Op zaterdag 31 oktober wordt een open dag georganiseerd in een kleinschalige setting en volledig coronaproof. In verband met een beperkt aantal plekken is vooraf aanmelden verplicht (tio.nl/opendagen). Online een open dag bijwonen is ook mogelijk.

