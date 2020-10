JUMBO Vlagtwedde neemt een speciale karretjes ontsmet stelling in gebruik

VLAGTWEDDE – JUMBO Vlagtwedde heeft een speciale karretjes ontsmet stelling in gebruik genomen.

Na de persconferentie van afgelopen maandag is er achter de schermen en in de winkel van JUMBO Vlagtwedde hard gewerkt aan verschillende veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verscherpt deurbeleid van 1 persoon per winkelkarretje. Een karretje is verplicht aangezien ze op die manier een telling hebben voor het maximaal aantal klanten in de winkel.

Deze kar moest altijd met de hand ontsmet worden, maar dit kan vanaf vandaag automatisch in de speciale karretjes ontsmet stelling. Tevens kunnen de klanten dan ook hun handen contactloos ontsmetten. Dit kan ook nog altijd in wasbak bij de ingang. Alle medewerkers dragen sinds afgelopen weekend mondkapjes.

Van maandag tot en met vrijdag is twee maal daags een uur gereserveerd voor ouderen en kwetsbaren. Het betreft de volgende tijden van 7.00 – 8.00 uur en van 12.30 – 13.30 uur. (Het ouderen uurtje is eerst tot 19 oktober)

Indien u niet tot deze groep behoort, vraagt JUMBO Vlagtwedde om rekening te houden met deze speciale openingstijden en buiten deze tijden boodschappen te komen doen.

Bron JUMBO Vlagtwedde

Foto’s: Bé Eelsing