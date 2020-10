DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Door onbekende oorzaak is zondagochtend om twintig over vier brand ontstaan in een tuinhuisje aan de Zum Wehr in Aschendorf. De brandweer van Aschendorf wist door snel in te grijpen te voorkomen dat het tuinhuisje volledig in de vlammen opging. De politie doet onderzoek.

Papenburg

Vrijdagochtend is tussen vijf en elf uur op de parkeerplaats van de Meyer Werft, ter hoogt van Tor 3, een geparkeerde Ford aangereden. Hierbij raakte de bumper links achter beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.