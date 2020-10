Stem ook op V.V. Veelerveen via Rabo ClubSupport

De leden van de Rabobank bepalen vanaf vandaag welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Rabo ClubSupport is er om te investeren in de club, nu én in de toekomst. Voetbalvereniging Veelerveen hoopt veel stemmen te ontvangen, zodat ze het sportpark kunnen verduurzamen.

Leden van de Rabobank kunnen hun stemmen uitbrengen via de Rabobank Bankieren app of via de website.

Voor de Bankieren app werkt het als volgt:

Ga naar Zelf Regelen,

Kies Lidmaatschap,

Klik op Club Support en volg de instructies.

Via Internet lukt het ook:

Log in met het bankpasje,

Klik op Zelf Regelen,

Ga naar Club Support en volg de instructies.



Ieder lid heeft 5 stemmen te verdelen. Per vereniging mogen er maximaal 2 stemmen worden uitgebracht.

Voetbalvereniging Veelerveen wil het sportpark verduurzamen door onder meer LED-verlichting aan te schaffen voor het trainingsveld.

Alvast bedankt voor uw steun! In november horen de verenigingen hoeveel stemmen er zijn uitgebracht.

Meer informatie over Rabo ClubSupport is te vinden op Rabobank.nl/clubsupport

