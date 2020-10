Tent vernield bij Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Tijdens het weekend is bij Sport en Trainingscentrum aan de Schoolstraat in Vlagtwedde een tent vernield.

Vanmorgen troffen de medewerkers van Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde een enorme bende aan onder de tent die bij het centrum is neergezet om in te sporten. Blijkbaar was het de perfecte plek voor een illegaal feestje dit weekend. Ook is de tent vernield.

Vanaf nu worden alle lessen weer binnen gegeven meldt het Sport en Trainingscentrum.

Heeft u informatie die kan leiden naar de daders bel dan politie Westerwolde via 0900-8844.

Info en foto’s: Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde