V.V. Veelerveen stelt Gert de Wal aan als nieuwe hoofdtrainer

VEELERVEEN – Nadat de pas aangestelde trainer Pieter Nuus vanwege gezondheidsredenen onlangs afhaakte, moest de voetbalvereniging Veelerveen op zoek naar een nieuwe trainer. Die heeft de club nu gevonden in de persoon van Gert de Wal.

De uit Scheemda afkomstige Gert de Wal zal deze week al de trainingen verzorgen. De Wal trainde vorig seizoen nog de vijfdeklasser Drieborg en was daarvoor al eens hoofdtrainer bij onder meer Wedde en PJC. De laatstgenoemde werd in mei 2017 nog kampioen op het sportpark in Veelerveen onder De Wals leiding.

Het bestuur van V.V. Veelerveen hoopt met De Wal een goede trainer in huis gehaald te hebben, die met de nieuwbakken selectie kan presteren in de vijfde klasse D. Aanstaande zondag staat de competitiewedstrijd tegen Valther Boys op het programma. De wedstrijd wordt in Veelerveen gespeeld, zonder publiek helaas, vanwege de coronamaatregelen. Het scoreverloop zal via de sociale media te volgen zijn.

