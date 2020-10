Auto vat vlam in garage Winschoten

WINSCHOTEN – Vanavond is in een garage bij een woning aan de Garst in Winschoten een auto in brand gevlogen.

De brandweer van Winschoten is om kwart voor zeven vanavond gealarmeerd voor een woningbrand aan de Garst in Winschoten. Daar bleek in een inpandige garage een auto in brand te zijn gevlogen. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

De brandweer schaalde op naar middelbrand en kwam met drie voertuigen ter plaatse. Hierbij was ook de hoogwerker. Of het vuur is overgeslagen naar de woning is niet duidelijk.

De weg is afgesloten en kijkers worden op afstand gehouden. Hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn is niet bekend.

Later meer.

Foto’s: Hemmo Kuiper en Teunis Streunding