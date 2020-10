Automobilist gewond na botsing tegen boom

NORG – Op de Donderseweg bij Norg vond vanmiddag een eenzijdig ongeval plaats.

Brandweer, traumahelikopter, ambulance en politie werden vanmiddag om kwart voor drie opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de Donderseweg bij Norg. Daar was een auto, voorzien van kentekenplaten uit het Duitse Leer, tegen een boom gebotst.

In de auto zat één persoon. Hij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De Donderseweg was enige tijd in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Ingezonden door Van Oost Media