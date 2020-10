Culturele Commissie Pekela organiseert Koffieconcerten in de Kiepe

NIEUWE PEKELA – In Pekela worden al jaren koffieconcerten georganiseerd door de Culturele Commissie Pekela in het Albatrosgebouw. Gezien de huidige Corona maatregelen gaan ze dit seizoen uitwijken naar Ontmoetingscentrum’ de Kiepe’ Meidoornlaan 88 in Nieuwe Pekela.

Ook dit seizoen is het gelukt een gevarieerd programma samen te stellen. De Culturele Commissie Pekela hoopt dat alle concerten door kunnen gaan, onvoorziene omstandigheden natuurlijk daargelaten.

Zondag 15 november 2020, Maurits Fondse, aanvang 11.00 uur

Maurits Fondse(piano) bezingt het turbulente leven van pianist en zanger Billy Joel. Aan de hand van zijn beroemde songs( en onbekende parels) vertelt Fondse het levensverhaal van de straatjongen. Iman Spaargaren begeleidt hem op de saxofoon.

Zondag 20 december 2020: Vocaal ensemble Cantarosa, aanvang 15.00 uur

Cantarosa brengt een gevarieerd concert uit hun nieuw programma “The Milky Way” en daarbij wordt Kerst natuurlijk ook niet vergeten. Corin Tholen (sopraan, Hiltje Kamminga,( alt/mezzo), Karel Eggen(tenor) Piet de Vries (Bas) en Reitze Siebesma, piano en zang.

Zondag 17januari 2021:. De Casanova’s, aanvang 15.00 uur

De Casanova’s verleiden U met muziek en zang. Harry Niehof , Inki de Jonge en Jaap Stegeman brengen een mix van Amerikaanse en Italiaanse Rhymes & Blues en eigen songs.

23 februari 2020: Flexwerk, aanvang 11.00 uur.

Flexwerk, muzikaal cabaret met Peter v.d. Bosch, Cobien Nieuwpoort, Gera Nijhof, Olga Schoonheim, Cas Straatman en Bert Suhlmann. In een wervelende, hilarische, maar ook gevoelige en mooie voorstelling nemen zij als doeiwie-medewerkers even alle zorgen van en voor hun publiek over.

Reserveren voor het bijwonen van een concert is verplicht. Er is plaats voor 30 personen. Alleen voor het eerst volgende concert kunt u reserveren. U kunt niet voor alle 4 concerten tegelijk reserveren.

U kunt reserveren via : info@sccpekela.nl of telefonisch op de maandag voor aanvang van het concert 0597-613070 .

De deur gaat open 30 minuten voor aanvangstijd van het concert. Vanwege de RIVM regels graag gepast geld meenemen.

Ingezonden