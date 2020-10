Groninger Appelfeest dit jaar op het terrein van de Suikerunie

GRONINGEN – Het vierde Groninger Appelfeest wordt op zondag 18 oktober gevierd op het Suikerunieterrein van 11.00-17.00 uur. Op afspraak kunnen bezoekers hun appel- (of peren)oogst inleveren om te laten persen tot houdbaar sap of afgeven om te laten verwerken tot cider. Daarnaast is er een coronaproof programma samengesteld.

Tijdens het Appelfeest staan De Sappers klaar om met hun mobiele appelpersfabriek jouw appeloogst tot lang houdbaar sap te persen. Het team van Doggerland Craft Cider verzamelt van 11.00 – 12.00 uur je appels, om deze in de winter te verwerken tot cider. Voor een klein bedrag krijg je er dan later cider of appelsap voor terug!

Wildplukken, op Safari of in het Smakenrad

Sanne Scheltena van Greendreamster houdt om 14 uur en om 16 uur een wildplukwandeling van een uur over het terrein. Daarnaast kunnen bezoekers meedoen met de appelknapzakroute: dit is een wandeling door de Wolk en een Safari door de Vloeivelden: op pad met een knapzak vol lekkers en een kaart met daarop de mooiste picknickplekjes, verrassende opdrachten en de absolute must sees van de vloeivelden. Ook voor de inwendige mens zal er worden gezorgd: koffie en thee, appelbaksels en appelspelletjes: in de Wolkenfabriek is plaats conform de coronamaatregelen. Om het feest helemaal af te maken, kun je daarnaast ook koffie en ander lekkers nuttigen in een reuzenrad: het Smakenrad staat tijdens het Appelfeest voor het laatst opgesteld in Groningen!

Dr. Appel

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is er deze keer geen appelmarkt. Toch een prangende fruitboomvraag? Stel ‘m online en wie weet zie je je vraag voorbijkomen in de online video’s die op 18 oktober verschijnen.

Meer informatie

Het Appelfeest is gratis toegankelijk. Aan de activiteiten zijn wel kosten verbonden. Ga voor alle informatie m.b.t. aanmelden van activiteiten, reserveren van een tijdslot bij de Sappers of het insturen van een fruitboomvraag naar appelfeestgroningen.nl

Over het Appelfeest

Iedereen die weleens langs een boomgaard fietst, kent de aanblik wel van de vele appels op het gras onder de boom: de oogst kan soms zo talrijk zijn, dat het simpelweg niet op komt! Met de komst van de Sappers en Doggerland Craft Cider naar het Appelfeest is dat verleden tijd.

Appelteam

Het Appelfeest wordt georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen in samenwerking met de gemeente Groningen.

Corona

De organisatie rekent erop dat mensen met corona gerelateerde klachten thuisblijven en dat bezoekers 1,5 meter afstand bewaren.

Ingezonden