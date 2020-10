DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

In de nacht van zondag op maandag belde een getuige om tien over één de politie omdat op de rotonde van de Bellingwolder Straße in Rhede een blauwe VW Passat stilstond. De politie trof in de auto de 19 jarige bestuurder aan. De man was ongedeerd en verkeerde mogelijk onder invloed van verdovende middelen. Hij lag in zijn auto te slapen.

De auto was aan de rechter kant beschadigd en had twee lekke banden. De politie is op zoek naar getuigen van dit ongeval.

Stavern

Vanmorgen is om negen uur bij een ongeval op de Sprakeler Straße een 24 jarige bestuurder van een Seat zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam door vermoedelijk te hoge snelheid op de verkeerde weghelft terecht en botste daar in een bocht frontaal tegen een trekker. De automobilist werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De 59 jarige bestuurder van de trekker kwam met de schrik vrij.

Papenburg

Gistermiddag is tussen 12.20 – 12.45 uur op de parkeerplaats bij de Meyer Werft een Peugeot aangereden. De auto, die ter hoogte van Tor 3 geparkeerd stond, raakte beschadigd. De schade wordt op 1.500 euro geschat. De veroorzaker is doorgereden.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van een aanrijding tussen twee fietsers die plaats vond op 25 september op de Borkumer Straße in Papenburg. Een 69 jarige vrouw botste rond half tien ’s ochtends tegen een onbekende fietser toen zij rechtsaf het fietspad in de richting van de Kirchstraße op reed. Ze raakte daarbij lichtgewond. De fietser is doorgereden. De man had een corpulent postuur en droeg een rode jas. De politie wil graag met hem en eventuele getuigen in contact komen.