Medewerker Gasterij Natuurlijk Smeerling positief getest op corona

SMEERLING – Omdat één van de medewerkers positief getest is op corona sluit Gasterij Natuurlijk Smeerling acht dagen vrijwillig de deuren.

Ondanks dat de GGD heeft aangegeven dat Gasterij Natuurlijk Smeerling open mag blijven sluiten ze vrijwillig acht dagen de deuren. “Voor ons staan onze gasten en hun gezondheid voorop” schrijft Margriet Nieuwenhuis op de Facebookpagina van de Gasterij.

Samen met de GGD is een contactonderzoek geweest. Gasten die de Gasterij de afgelopen week hebben bezocht zijn niet in contact met de besmette medewerker geweest. Alle medewerkers zullen de komende dagen worden getest. Een aantal medewerkers is al negatief getest, maar met deze sluiting nemen ze het zekere voor het onzekere. Pas als ze zeker weten dat iedereen weer gezond is zullen ze de deuren weer openen. Mensen die hebben gereserveerd en de leveranciers zijn telefonisch op de hoogte gebracht.

De getroffen medewerker en haar huisgenoten zitten in thuisquarantaine.

