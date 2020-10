Meisje op scooter aangereden in Drouwen

DROUWEN – Op de kruising Hoofdstraat / Borgerderstraat in Drouwen is vanmorgen om tien voor negen een scooterrijdster ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een auto.

De automobiliste, komende vanuit de Hoofdstraat, zag de jonge scooterrijdster over het hoofd die op het fietspad reed van de Borgerderstraat. Het meisje is na onderzoek in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Emmen.

De politie heeft het ongeval in kaart gebracht.

Het verkeer ondervond enigszins hinder van het ongeval.

Ingezonden door Van Oost Media