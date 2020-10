Politie doet onderzoek naar autobrand Musselkanaal

MUSSELKANAAL – De politie doet onderzoek naar een autobrand in Musselkanaal.

Gisteravond is tussen half acht en half tien bij Baptisten Gemeente Jabes aan de Hibiscusstraat in Musselkanaal een autobrand geweest. Hierbij liepen de middenconsole en een gedeelte van het dashboard schade op. In eerste instantie werd gedacht aan kortsluiting in de autoradio of telefoonlader.

Vanmiddag kwam tijdens onderzoek door de technische recherche aan het licht dat er mogelijk een brandversneller was gebruikt. De eigenaar heeft aangifte gedaan. Getuigen worden verzocht de politie te bellen via 0900-8844.