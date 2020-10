Rabo ClubSupport helpt mee doelen realiseren

REGIO – Leden van de Rabobank kunnen clubs en verenigingen via Rabo ClubSupport weer een steuntje in de rug geven.

Met Rabo ClubSupport investeert de Rabobank al jaren met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland. Het zijn de Rabobank-leden die samen beslissen over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen.

Clubs en verenigingen hebben het zwaar te verduren door de coronacrisis. “Nederland is kampioen verenigingen. En dat is ons tijdens de coronacrisis juist onmogelijk gemaakt’’, vertelt Harry Scholte, directievoorzitter Rabobank Groninger Land. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee valt de belangrijke sociale functie die clubs hebben weg.”

Stichtingen en verenigingen ontvingen een persoonlijke code van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2020. Aanmelden kon tot en met 30 september. De stemperiode voor Rabobank-leden startte op 5 oktober. In de week van 2 t/m 6 november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Een aantal verenigingen vroeg ons om hen te promoten op deze website. Dit zijn tot nu: Stichting Bovem Bourtange, Palvu uit Pekela, vv Veelerveen, Plaatselijk Belang Rhederbrug en K6 tegen Kanker. Wilt u dat uw vereniging ook in dit rijtje komt te staan, stuur dan even een mail naar redactie@westerwoldeactueel.nl