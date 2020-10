Veiligheidsregio Groningen stelt voor de vijfde keer een informatiebrief op

GRONINGEN – Gisteren stelde Veiligheidsregio Groningen voor de vijfde keer een informatiebrief voor Raden op. Hieronder enkele punten:

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken fors opgelopen. Dit heeft, mede op aanwijzingen van de minister van VWS, er voor gezorgd dat binnen korte tijd afgelopen week tweemaal de noodverordening moest worden vernieuwd en de maatregelen daarmee zijn aangescherpt.

De testcapaciteit van de GGD is in de afgelopen weken beperkt uitgebreid (door beperkingen in de lab-capaciteit) en gaat in de week van 5 oktober naar zo’n 1200 tot 1500 testen per dag. De teststraat aan de Europalaan in Stad wordt druk bezocht. Ook zijn kleinere teststraten geopend in Veendam en Delfzijl. Komende week gaat tevens een locatie in Grijpskerk open, aan locaties in Het Hogeland en Oldambt wordt gewerkt. Nieuwe testlocaties vragen de nodige capaciteit, zowel qua organisatie als bemensing. Afgelopen week zijn in de GGD-testlocaties ruim 5600 mensen getest. Vanwege de grote aantallen positieve meldingen is GGD Groningen overgegaan op risicogestuurd bron- en contactonderzoek (BCO).

Op 1 oktober jl. heeft de GGD een advies uitgedaan naar alle verpleeg- en verzorgingshuizen. Hierbij wordt aan deze instellingen geadviseerd om een preventief mondneus-masker beleid te gaan voeren. Deze aanvullende maatregel heeft als doel het beschermen van personen en groepen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19 en het voorkomen dat het zorgsysteem overbelast geraakt.

Sinds enige tijd wordt op een aantal plekken in het land ook de aanwezigheid van het coronavirus in het rioolwater door waterschappen gemeten. Aan deze gegevens kan op dit moment nog geen duidelijke betekenis worden toegekend. Het RIVM kijkt nog naar de bruikbaarheid van deze cijfers, inclusief de vraag welke betekenis daaraan kan worden toegekend op het gebied van infectiepreventie c.q. eventueel te nemen maatregelen. Vooralsnog zijn deze gegevens dan ook niet opgenomen in de dashboards van GGD en Veiligheidsregio Groningen.

Strengere maatregelen

Met de vernieuwing van afgelopen woensdag (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 29 september 2020) zijn de strengere maatregelen afgekondigd. Deze hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Beperking openingstijden voor eet- en drinkgelegenheden;

Reservering per tijdvak;

Registratieplicht contactberoepen;

Verbod op toeschouwers bij sport;

Verbod op samenkomsten van grotere groepen;

Verbod ophouden in gezelschap;

Maatregelen bij locaties waar besmettingen hebben plaatsgevonden.

Horeca

De maatregelen hebben betrekking op de gehele provincie. Met betrekking tot de horeca was reeds eerder voor het gebied binnen de Diepenring van Groningen een toegangsstop op vrijdag- en zaterdagnachten afgekondigd. Nu geldt er een sluitingstijd van 22.00 uur tot 06.00 uur in de gehele provincie. Lokaliteiten die door de burgemeester van de betreffende gemeente zijn aangemerkt als ochtendhoreca mogen vanaf 04:00 weer open. Vanaf 21:00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten en mag er geen muziek meer ten gehore worden gebracht. Inrichtingen waarin zich meerdere functies bevinden, naast de eet- en drinkgelegenheid, dienen om uiterlijk 1 uur te sluiten. Dit geldt bijvoorbeeld voor bioscopen en theaters.

Voor afhaalgelegenheden blijft gelden dat zij tot 02:00 uur bezoekers mogen toelaten ten behoeve van de afhaalfunctie. Het verbod om daar alcohol te verstrekken wordt vervroegd tot 22:00 uur.

Gezelschappen en ontheffing

Ook zijn maximale aantallen ingevoerd met betrekking tot gezelschappen, dit geldt zowel voor binnen als buiten. Voor de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, Koen Schuiling, is het mogelijk om hier ontheffingen voor te verlenen. Dit kan in een zeer beperkt aantal gevallen van het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

Reservering per tijdvak

Bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarmee vergelijkbare samenkomsten voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren.

Registratieplicht contactberoepen

In aanvulling op de al bestaande registratieplicht voor bezoekers van eet- en drinkgelegenheden komt er een verplichting voor contactberoepen om hun klanten te vragen contactgegevens beschikbaar te stellen. Klanten zijn niet verplicht hun gegevens te verstrekken. Uitzondering van de registratieplicht geldt voor beroepen waarbij het doen van een dergelijk verzoek ongepast/ongewenst is, zoals b.v. (para)medische zorgverleners, sekswerkers, geestelijk bedienaars, handhavers en hulpverleners.

Verbod op toeschouwers bij sport

Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij sportwedstrijden en trainingen. Dit geldt zowel voor de wedstrijdsport als de amateursport.

Detailhandel moet een deurbeleid voeren (maximaal aantal klanten tegelijk in de winkel afhankelijk van de grootte, zodat er altijd 1,5 meter afstand kan worden gehouden) Levensmiddelenbranche van de detailhandel moet daarbij ook de toegang minimaal twee keer per dag een uur beperken tot ouderen en kwetsbare personen. Dit gaat in per 5 oktober;

Najaarsvieringen

In de komende periode zijn er verschillende najaarsvieringen, zoals de vieringen van Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerst en de Jaarwisseling. Voor deze vieringen worden richtlijnen vastgesteld, die kunnen ondersteunen in de wijze waarop aan de vieringen invulling wordt gegeven. De richtlijnen voor Sint-Maarten en Sinterklaas zijn reeds vastgesteld:

Richtlijnen viering Sint-Maarten

De viering van Sint Maarten op 11 november 2020 waarbij kinderen langs de deuren gaan met lampions kan doorgaan.

Optochten ontraad Veiligheidsregio Groningen nadrukkelijk omdat het buitengewoon lastig is hierbij te voldoen aan de regels en richtlijnen in kader van Covid-19.

Indien u toch een optocht wilt toestaan moeten er door de gemeente aan de organisator strikte voorwaarden worden gesteld.

Zingen bij het langs de deuren gaan door kinderen is op de avond van Sint Maarten toegestaan.

Om Sint Maarten goed te laten verlopen geven we tips en adviezen, zoals: Hou afstand, ook met kinderen. Loop met kleine groepjes. Beperk het aantal volwassenen die de kinderen begeleiden. Geef bij voorkeur verpakte traktaties. Maak kenbaar dat je mee doet aan Sint Maarten, bijvoorbeeld met een lampion, of windlicht. Als je liever niet mee doet maak dit dan kenbaar, bijvoorbeeld met een briefje op de deur. Als je behoort tot een kwetsbare groep overweeg dan om niet mee te doen. Blijf thuis / doe niet mee of doe niet open bij klachten. Geef 1,5 meter afstand van de deur aan, bv met stoepkrijt.



Richtlijnen viering Sinterklaas

Geen intochten en optochten omdat het buitengewoon lastig is hierbij te voldoen aan de regels en richtlijnen in kader van Covid-19.

Gemeenten sturen aan op kleinschalige vieringen in een gecontroleerde omgeving waar de huidige regels en richtlijnen met betrekking tot Covid-19 nageleefd kunnen worden. Voorbeelden van kleinschalige vieringen zijn: Bezoeken aan / vieringen op scholen, verenigingen Kleinschalige rondgangen / optredens in winkel- of wijk/dorpscentra

Gemeenten zijn in de lead. Werken conform de afgesproken kaders voor evenementen.

Om de Sinterklaasviering goed te laten verlopen geeft VRG tips en adviezen, zoals: Hou afstand, ook met kinderen. Blijf thuis / doe niet mee bij klachten. Beperk het aantal volwassenen die de kinderen begeleiden. Werk met Pieten jonger dan 18 jaar (i.v.m. geen afstand houden naar jonge kinderen) o Niet strooien, werk bij voorkeur met verpakte traktaties.



De activiteiten met betrekking tot carnaval kunnen niet doorgaan. De viering hiervan in het voorjaar heeft in het zuiden van het land er mede voor gezorgd dat het coronavirus breed is verspreid, met alle gevolgen van dien. In onze provincie wordt in mindere mate carnaval gevierd, echter wel op enkele locaties. Het is helaas niet mogelijk om dit jaar deze vieringen toe te staan, dit is vanwege het karakter van de activiteiten te riskant.

Met betrekking tot de herfstvakantie wordt iedereen geadviseerd niet op vakantie te gaan dit jaar. Ook landelijk is het advies om geen onnodige reizen te maken.

