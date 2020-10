Commissievergadering gemeente Westerwolde live te volgen

WESTERWOLDE – Vanavond is er een commissievergadering van de gemeente Westerwolde.

Vanwege de coronacrisis wordt deze vergadering digitaal gehouden. U kunt de vergadering live volgen via YouTube of Radio Westerwolde.

Raadpleeg hier de stukken.

Thuis meeluisteren en kijken?

Radio Westerwolde:

Wilt u de vergadering live via de radio volgen, stem dan af op Radio Westerwo lde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of volg de vergadering via www.radiowesterwolde.nl.

Via youtube kunt u live meekijken via de link www.westerwolde.nl/GemeenteWesterwolde. Na de vergadering kunt u de video ook terug kijken.