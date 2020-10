Heel Midden-Groningen recyclet

MIDDEN-GRONINGEN – Wethouder Peter Verschuren geeft op maandag 12 oktober om 16.00 uur bij het Afval Brengpunt in Hoogezand het startsein voor ‘Heel Noord-Nederland recyclet’.

Van maandag 12 oktober tot en met zaterdag 17 oktober 2020 is de Nationale Recycleweek. De gemeente Midden-Groningen roept inwoners op die week hun gebruikte elektrische apparaten gratis in te leveren bij de Afval Brengpunten in de gemeente. Ze steunen daarbij het goede doel Stichting Lutje Geluk.



Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Midden-Groningen, ook als het gaat om afval. Sinds 1 januari 2020 worden daarom in de hele gemeente GFT-afval, Verpakkingsafval, oud papier, textiel en restafval apart ingezameld. Recycling speelt daarnaast ook een belangrijke rol om voor minder restafval te zorgen. Wethouder Peter Verschuren: “De Nationale Recycleweek is belangrijk om mensen bewust te maken hoeveel ongebruikte elektrische apparaten ze thuis hebben. Die apparaten kunnen we goed hergebruiken. En hoe meer we kunnen hergebruiken, hoe minder (rest)afval we uiteindelijk overhouden.”



Stichting Lutje Geluk

De opbrengst van al het ingezamelde elektronisch afval wordt die week in de provincie Groningen geschonken aan de Stichting Lutje Geluk. Zij organiseren uitjes voor gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen.



‘Heel Noord-Nederland recyclet’ is een initiatief van Virol, Weee Nederland en de deelnemende gemeenten uit Noord-Nederland.

Ingezonden