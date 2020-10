DUITSLAND – Volgens diverse media is “klein grensverkeer” vanaf vrijdag weer toegestaan.

Vorige week zette Duitsland alle Nederlandse provincies, behalve Zeeland en Limburg, op code rood. Iedereen die de afgelopen twee weken in een van deze provincies is geweest moet bij terugkomst een negatieve COVID-19 test tonen die niet ouder is dan 48 uur of verplicht een coronatest doen. Het verschilt per deelstaat of mensen daarna ook in quarantaine moeten. In Nedersaksen is dit wel het geval. In de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen is er geen sprake van vaste grenscontroles. Wel worden zoals gewoonlijk bij de grensovergangen steekproefsgewijs automobilisten staande gehouden.

Bovenstaande maatregel geldt ook voor “klein grensverkeer” , zoals boodschappen doen en tanken door Nederlanders in Duitsland en vice versa. Eerder deze week besloot de deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen dat bezoekers die minder dan 24 uur in de deelstaat verblijven geen melding hoeven te doen en ook geen negatieve coronatest hoeven te overleggen. Volgens diverse Nederlandse en Duitse media is dit vanaf vrijdag ook van toepassing in de deelstaat Nedersaksen. Overigens gaat Duitsland aanstaande weer nieuwe maatregelen aankondigen.