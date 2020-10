DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Gistermorgen is op de “Große Straße” in Aschendorf een 64 jarige fietsster aangereden. Het slachtoffer stak om 06.45 uur het kruispunt naar de Bokeler Straße over. Een automobilist verleende de vrouw geen voorrang, waardoor een aanrijding volgde. De vrouw raakte daarbij gewond. De automobilist is doorgereden. De politie is naar deze persoon en eventuele getuigen van het ongeval op zoek.

Meppen

Tussen maandag en dinsdag is een poging tot inbraak gedaan bij de helft van een twee onder één kap woning aan de Weizenfeldring in Meppen. Hierbij raakte een deur beschadigd. Er werd niets gestolen. De schade wordt op 500 euro geschat.

Lathen

Vrijdagavond is om 19.55 uur op de Sögeler Straße in Lathen een 18 jarige fietser aangereden. De jongeman werd door een auto, die vanaf de B70 naar de Sögeler Straße in reed, geschept. De automobilist is doorgereden zonder zich om de gewonde jongen te bekommeren. Hij reed vermoedelijk in een donkerblauwe BMW.