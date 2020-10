Leefstijlcoaching als medicijn voor mensen met overgewicht

WESTERWOLDE – Gecombineerde Leefstijlinterventie in heel Westerwolde beschikbaar.



Voor mensen met overgewicht is fit en gezond worden niet altijd even makkelijk. Vaak hebben ze hier hulp bij nodig. Vanaf nu kunnen inwoners met overgewicht in de hele gemeente Westerwolde meedoen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Dit is een traject van twee jaar, waarbij de deelnemer wordt begeleid door een leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtist. Met als doel een gezonde(re) leefstijl.

Wethouder Wietze Potze: “De Gecombineerde Leefstijlinterventie is in onze hele gemeente beschikbaar. Ik ben trots op de mensen die dat mogelijk maken voor onze inwoners. Ik wens iedereen heel veel plezier van

een fitte(re) toekomst!”



Aan de slag met een gezonde(re) leefstijl

Inwoners die veel kans hebben om ziek te worden als gevolg van overgewicht, komen in aanmerking voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie. De GLI duurt in totaal twee jaar. In deze periode gaan deelnemers onder begeleiding van een leefstijlcoach aan de slag met een gezonde(re) leefstijl. Ook gaan de deelnemers samen met anderen bewegen en naar de diëtist. Ze ontdekken wat ze leuk vinden en hoe ze met plezier

kunnen blijven bewegen in de buurt.

Op westerwolde.nl/gli staat meer informatie over de GLI.



De zorgverzekeraar vergoedt

De zorgverzekeraar vergoedt de begeleiding door de leefstijlcoach. Inwoners betalen hiervoor ook geen eigen risico. Om mee te kunnen doen is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.



Samenwerkende partijen

De Gecombineerde Leefstijlinterventie in Westerwolde is een samenwerking tussen Diëtistenpraktijk Stoffien Wisman, Elfit Dieet en Leefstijl, Fysiotherapie Ter Apel, Menzis Zorgverzekeraar, PrengerHoekman

Fysiotherapie, Previtas Dieet- en Leefstijladvies, TriFysio Fysiotherapie, Zorggroep Meander Diëtisten en de gemeente Westerwolde.

