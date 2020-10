Online duurzame pubquiz inclusief groene Groningse nieuwtjes

GRONINGEN – Op vrijdag 9 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, slaan Klimaatadaptatie Groningen en Fossielvrij Weekend de handen ineen. Tijdens een live online avonduitzending vanuit de EM2 wordt een ‘groene’ pubquiz georganiseerd. Tijdens de uitzending wordt daarnaast bekend gemaakt wie de Groene Burgermeester van Groningen is en wordt de Grunneger Fietstour du Klimaatboer gelanceerd. Daarnaast wordt er voor het eerst kennis gemaakt met het kunstwerk de ‘Grunneger Woaterkop’ en laten regionale jonge klimaatambassadeurs van zich horen.

Het avondprogramma, van 20.00 – 21.30 uur, staat op vrijdag 9 oktober in het teken van de pubquiz waarbij kennis over fossielvrij vervoer, klimaat(adaptatie) en duurzaamheid wordt getoetst. Meedoen aan de pubquiz is gratis, aanmelden kan via fossielvrijweken.nl. Er zijn verschillende prijzen beschikbaar gesteld voor de teams met de meeste groene kennis. Tijdens de pubquiz komen verschillende groenenieuwtjes voorbij:

Bekendmaking van de Groene Burgermeester: Alleen deze week nog kunnen Stadjers stemmen op de Groene Burgemeester via groeneburgemeester.nl. Zij of hij neemt het op voor het ‘groen’ in de gemeente. De nieuwe burgemeester wordt aanspreek- en steunpunt voor Groningers die de stad koel willen houden en groener willen maken. Groningen is hiermee de eerste gemeente in Nederland met een Groene Burgemeester. Lancering Fietstour du Klimaatboer: Deze 45 km lange route combineert een verrassende fietstocht met kennis over klimaatverandering en klimaatadaptatie in het landelijk gebied van Groningen. Preview van het klimaatadaptatieve kunstwerk de ‘Grunneger Woaterkop’: Dit kunstwerk gaat fossielvrij op tour door de provincie Groningen in november, december en januari. Oproep voor regionale jongeren om klimaatambassadeur te worden: Jongeren hebben de mogelijkheid mee te praten, denken en discussiëren over het klimaatbeleid en werken gezamenlijk toe naar een eigen regionale actieagenda voor klimaatadaptatie.



Samenwerking

De uitzending op vrijdag 9 oktober is een samenwerking tussen Fossielvrij Weekend en Klimaatadaptatie Groningen. Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en

activiteiten opgezet in Stad en provincie.

