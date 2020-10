Reisswolf Scheemda ontvangt 23.528 kilo papier tijdens de Nationale Snipperdag 2020!

SCHEEMDA – Van kleine tasjes tot hele trailers vol, op 7 oktober stond Reisswolf Scheemda in het teken van deNationale Snipperdag. Een dag waarop particulieren, gemeenten én bedrijven gratis en veilig vertrouwelijke documenten konden laten vernietigen.



Ondanks de huidige situatie rondom het COVID-19 virus was er veel aanloop. Zowel in Scheemda als in Roden konden bezoekers hun vertrouwelijke documenten inleveren. Helaas konden ze niet blijven

voor een kop koffie of thee, maar dat mocht het succes van de dag niet in de weg staan. Op een veilige manier en met voldoende afstand hebben de Reisswolf collega’s er voor gezorgd dat de Nationale Snipperdag vlekkeloos verliep.



Ook dit jaar viel weer op dat particulieren en bedrijven steeds meer bezig zijn met privacy en zorgvuldige gegevensverwerking. Met de invoering van aangescherpte wet- en regelgeving rondom de opslag en verwerking van vertrouwelijke documenten is iedereen bewuster geworden van de

noodzaak om deze documenten veilig op te slaan of te laten vernietigen. Een goede trend die risico’s minimaliseert.



In totaal is er 25.528 kilo aan papier in Scheemda en Roden ingeleverd. Papier dat volgens strenge veiligheidseisen door Reisswolf wordt vernietigd en vervolgens de weg terugvindt in de circulaire economie.



Dit jaar pakt Reisswolf het anders aan. Waar we voorheen één goed doel uitkozen om de totale

opbrengst aan te doneren, koos nu iedere Reisswolf vestiging een eigen goed doel uit. Daarbij was het overkoepelende thema: regionale zorg. Reisswolf Scheemda koos er voor om geen geldbedrag te doneren maar High Teas aan Oosterlengte. Met de donatie hopen we een glimlach op het gezicht van onze ouderen te toveren.



