Stichting 5 mei wil Bellingwolde weer in het licht zetten

BELLINGWOLDE – Na het succes van de vorige jaren wil Stichting 5 mei ook deze keer weer proberen om Bellingwolde de laatste maanden van het jaar in het licht te zetten. Veel kon de laatste maanden niet doorgaan en ook in het komende jaar lijkt het coronavirus nog niet uit ons dagelijkse leven te verdwijnen.

Met vele lichtbogen over de weg en palen met daarop sinterklaas- kerstversiering of een fontein, gaan we met z’n allen proberen dit moeilijke jaar toch zo positief mogelijk af te sluiten.

Alleen of gezamenlijk doen al vele Bellingwolders met ons mee. Door heel het dorp komt nu al verlichting. Van de Klieve en Gronddiep, tot en met de Hoofdweg, Molenlaan, Rhederbrug en de Lethe.

Met deze actie brengen we niet alleen sfeerlicht in de winterse duisternis. Waardoor wandelaars ’s avonds ook nog kunnen zien waar ze lopen. Maar met de opbrengst financieren we ook een deel van onze activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, dat hopelijk ook dit jaar in een aangepaste vorm door kan gaan of de restauratie van het historisch hekwerk bij het MOW (Museum de Oude Wolden).

Wilt u alleen of gezamenlijk met vrienden/buurtgenoten meedoen met de actie, neem dan contact op met Stichting5meibellingwolde@gmail.com of via een persoonlijk bericht op Facebook. Al ruim 100 dorpsgenoten zijn u voor gegaan.

Vrijdag 6 en zaterdag 7 november worden door vrijwilligers de palen neergezet, waarna de firma Strockmeijer de verlichting plaatst.