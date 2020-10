Welke gevolgen heeft de tweede coronagolf voor uw zorg en leven?

GRONINGEN – Inwoners van de provincie Groningen kunnen ook deze herfst ervaringen delen bij het Meldpunt ‘Zorg in coronatijd’

Het coronavirus en de landelijke maatregelen houden Nederland in hun greep. Het aantal coronapatiënten neemt snel toe en hierdoor moet coronazorg weer worden opgeschaald. Welke gevolgen heeft dit voor de reguliere zorg en ondersteuning die, na ‘de eerste golf’, net op peil waren? Blijven deze voor iedereen toegankelijk en beschikbaar? Waar lopen inwoners van de provincie Groningen in ‘de tweede golf’ tegenaan? Maar ook: welke initiatieven en oplossingen komen zij tegen? De provinciale belangenbehartigers Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie roepen inwoners van onze provincie op ook deze herfst hun ervaringen te delen via het Meldpunt ‘Zorg in coronatijd’.

Door de meldingen ontstaat een goed beeld van de gevolgen van het coronavirus en de landelijke maatregelen voor inwoners (en hun naasten/mantelzorgers) die in onze provincie gebruikmaken van zorg, welzijn, jeugdhulp, dagbesteding en andere ondersteuning. Waar gaat het goed, gaat de reguliere zorg zoveel mogelijk door of worden hiervoor oplossingen bedacht? Waar worden afspraken, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, afgezegd en worden behandelingen uitgesteld? Worden bezoekersregelingen in verpleeghuizen en dagbesteding weer beperkt? Nemen wachttijden toe? En hoe wordt dit alles ervaren?

Ervaringen melden

Inwoners van de provincie Groningen kunnen met deze en andere signalen, maar ook vragen, zorgen en goede initiatieven terecht bij het Meldpunt ‘Zorg in coronatijd’ van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie. Dit kan door te mailen naar meldpunt@zorgbelang-groningen.nl. Het meldpunt is ook telefonisch bereikbaar: van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 via 050-5713999. Soms krijgt men contact met het antwoordapparaat, iedereen die inspreekt wordt teruggebeld.

Samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie bundelen alle ervaringen en signalen en geven deze – anoniem – via de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door aan het landelijk crisisteam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast worden de ervaringen gedeeld met zorgaanbieders, provincie, gemeenten en zorgverzekeraar. Om ervan te leren én te inspireren. ‘Alleen samen’ zorgen we in deze tweede golf voor goede zorg, aandacht en ondersteuning aan álle inwoners van onze provincie.

