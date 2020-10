Buitenbeentjes van de Middeleeuwen tot nu in Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 18 oktober a.s. houdt Manuel Claasen een voordracht in het kader van de zondagmiddagactiviteiten van het Streekhistorisch Centrum. De titel van zijn lezing is ‘Wilden, zotten, narren en andere ‘buitenbeentjes’, en gaat over hoe er door de eeuwen heen gedacht wordt en is omgegaan met het besef van ‘wij’ en ‘zij’.

Hoe zelfbewuster een groep wordt, des te meer lijkt er een behoefte te ontstaan om via negatieve afspiegeling van anderen te zeggen: zo zijn wij absoluut niet. Daar zijn in het verleden (en heden….) onder andere wilden, zotten, narren, boeren, bedelaars en zwervers voor gebruikt. Deze opvattingen over wie normaal en wie abnormaal is, zijn van alle tijden. Aan de hand van voorbeelden uit de literatuur zal Manuel Claasen over een aantal van deze groepen vertellen.

Manuel Claasen (Oostzaan 1939) is neerlandicus en beeldend kunstenaar. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar houdt hij zich bezig met schrijven, musiceren (diverse blokfluiten) en het van tijd tot tijd houden van lezingen en/of voordrachten. Hij is een graag geziene verteller in het zondagmiddagprogramma van het SHC. Op onderhoudende wijze neemt hij zijn publiek mee door zijn verhaal.

De voorstelling begint om 14.30 uur. In verband met de maatregelen tegen corona is reserveren verplicht. Dat kan via www.streekhistorischcentrum.nl met de reserveerknop op de homepage. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal aan de Continentenlaan 2. Voor meer informatie: 0599-612649 /info@streekhistorischcentrum.nl

