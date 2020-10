FNV: Mensen met arbeidsbeperking én gemeenten hebben baat bij voortbestaan Wedeka

REGIO – Alweer wordt het voortbestaan van een sociaal werkbedrijf (SW), waar mensen met een arbeidsbeperking werken, bedreigd.

De gemeenten Stadskanaal, Veendam, Westerwolde, Midden-Groningen en Borger-Odoorn zijn van plan om te bezuinigen op het sociaal werkbedrijf, met mogelijke opsplitsing of stapsgewijze sluiting tot gevolg. Dat heeft tot veel commotie geleid bij de 1500 mensen met een arbeidsbeperking. De FNV roept de gemeente op om haar zegeningen te tellen en Wedeka om te vormen tot een sociaal ontwikkelbedrijf.

Elanda de Boer, bestuurder sociale werkbedrijven FNV: ‘Wij hebben grote zorgen over de werknemers. Werk draagt bij aan een zelfstandig en gelukkig leven met structuur. Bij Wedeka hebben de medewerkers met een arbeidsbeperking het nu goed. Er zijn veel verschillende werksoorten, waardoor men op een passende plek zit. De bedoeling was dat Wedeka zich verder zou doorontwikkelen tot leerwerkbedrijf. Dat past in de visie van de FNV die pleit voor doorontwikkeling naar een sociaal ontwikkelbedrijf, dat de springplank biedt voor mensen met een arbeidsbeperking om bij “gewone” werkgevers te werken. Zo’n sociaal ontwikkelbedrijf biedt met intern passend werk ook het vangnet voor als dat (even) niet lukt.’

‘Gemeenten onderschatten de complexiteit’

Het Dagelijks Bestuur van Wedeka belooft de medewerkers dat er ook in de toekomst een passende werkplek voor iedereen is, maar of dat waargemaakt kan worden, is nog maar de vraag. De Boer: ‘We hebben dit inmiddels landelijk vaak genoeg meegemaakt om te weten dat gemeenten zich daarbij vergissen in de complexiteit van het naar en tijdens werk begeleiden van deze kwetsbare doelgroep. En dan is het momenteel ook nog guur weer op de arbeidsmarkt.’

‘Wedeka heeft de infrastructuur, de expertise, de contacten met werkgevers, goede begeleiding voor werknemers met een arbeidsbeperking en biedt bovendien voor iedere medewerker kansen voor ontwikkeling. Hierin kunnen de gemeenten nooit ieder voor zich goed in voorzien.’

Jarenlange bezuinigingen overleefd

Dat SW bedrijven het financieel zwaar hebben gehad in de afgelopen jaren is een feit. Dat had te maken met jarenlange bezuinigingen en het afbouwen van de Wet sociale werkvoorziening. Juist nu deze bezuinigingen zijn afgerond en er licht aan het einde van de tunnel te zien is, willen de gemeenten de stekker eruit trekken. ‘Dat is uiterst onverstandig. Als je het tot hier hebt gered, zet dan samen de schouders eronder om het bedrijf om te vormen tot een bedrijf dat voor de brede groep van werkzoekenden en werknemers met een arbeidsbeperking passend werk en begeleiding biedt.’

De FNV gaat binnenkort in gesprek met de OR van Wedeka en de werknemers en sluit acties niet uit.

FNV berekende kosten sociaal ontwikkelbedrijf

FNV heeft doorgerekend wat een goed sociaal ontwikkelbedrijf kost:

Witboek Recht op werk en naar Het Sociaal Ontwikkelbedrijf: werkvormen, kosten en baten

Ingezonden