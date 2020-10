Johannes Lens uit Veele publiceert zijn tweede boek

VEELE – Na “Het Hoogste Recht” (2016) over de rechtszaak van Geertje Trenning uit Veele, heeft Johannes Lens een tweede boek uitgegeven.

“Uitgetreden” is de eerste spirituele roman van Johannes Lens uit Veele. Het boek is gebaseerd op zijn belevenissen toen hij de enige permanente bewoner van het enorme, voormalige kloostergebouw Don Rua in ’s-Heerenberg (foto) was in de periode ’73-’74. Het verhaal speelt in het jaar voorafgaand aan de verkiezing van Adolf Hitler tot Rijkskanselier in 1933.



De roman leest als het reisverslag – ruimtelijk en innerlijk – van een romantisch aangelegde jongeman die na te zijn ingetreden in de Jezuïetenorde ten prooi valt aan spontane uittredingen waarin een mysterieuze geestverschijning hem opdraagt om “het klooster uit te slenteren”. Tijdens de in afzondering doorleefde oefeningen van Ignatius en de aansluitende bedevaart bekruipt hem gaandeweg twijfel aan zijn priesterlijke roeping en het celibaat. Als hij de kloostervoogd op heterdaad betrapt heeft op seksueel misbruik van een jonge kloosterling belandt hij in de strafcel. Daar openbaart de entiteit hem de reden van zijn oproep. Hij besluit om weer uit de orde te treden, wat hem blootstelt aan “de lange arm van de Jezuïeten”. Dan neemt de geestverschijning hem nog een keer mee op een bizarre tocht buiten zijn lichaam.



Johannes Lens is aan het boek begonnen na de verschijning van het boek over Geertje Trenning in 2016. Dat was een feitenrelaas, ditmaal zijn fictie en werkelijkheid met elkaar verweven. Uittreden kan op verschillende manieren. Levitatie is er een van: langs bovennatuurlijke weg buiten het lichaam treden en op een andere plaats waarnemingen doen die echt lijken. Veel mensen die een bijna-dood-ervaring hadden toen ze klinisch dood waren doen er verslag van. Daarnaast zijn er tal van paranormale zieners die hun uittredingen hebben beschreven.

In de jaren ’40 werd Jozef Rulof er in Nederland bekend mee. Hij werd geboren in ’s-Heerenberg en zijn boeken worden nog altijd veel gelezen. Het bovennatuurlijke kent een brede kring van mensen met een spirituele levenshouding. Ook in Westerwolde, getuige de vele spirituele werkers die er wonen. Voor hen bevat het boek veel herkenbare symboliek.

Voor minder ingewijde lezers is het ook een boeiende ontdekkingsreis naar het verleden en oeroude vertellingen. Buiten het lichaam treden hoeft overigens niet altijd een ‘paranormale’ ervaring te zijn. Iedereen droomt weleens ongemerkt weg en ‘ziet’ zichzelf dan op een andere plek, en je kunt natuurlijk ook ergens weer uittreden na te zijn ingetreden.

Zie ook www.bravenewbooks.nl/johanneslens.

Ingezonden