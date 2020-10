Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 8 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

NATTE BEDOENING

Een depressie boven het noorden van Engeland trekt naar zee richting Denemarken. Daardoor hebben wij een zeer natte dag met vaak regen of motregen. Tot de namiddag kan makkelijk 10 mm regen vallen en pas vanavond wordt het vanuit het westen wat droger. Het wordt nog 15 of 16 graden, de wind wordt matig tot krachtig uit het zuidwesten, kracht 4 tot 5.

Vanavond neemt de wind af en het klaart op, en vannacht is het ook droog met kans op mistbanken en een minimumtemperatuur rond 8 graden. Morgen is het overdag heel aardig weer met opklaringen, stapelwolken en een enkele bui. Meer kans op buien is er morgenavond en zaterdagnacht. Maximum morgen rond 15 graden.

In het weekend is er vooral op zaterdag kans op buien en dan is er ook kans op onweer, zondag is het minder wisselvallig met meer opklaringen. Maximum op de zaterdag rond 12 graden, op zondag 13 a 14 graden. Ook na het weekend is het onbestendig en wisselvallig, en vrij koud voor half oktober.