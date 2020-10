Laatste kans: haal je dosis vitamine K!

Boek je bezoek

Vanaf 30 september moet je je bezoek aan het museum weer reserveren. Dat doe je simpel door via deze link een mail te sturen. Vermeld in je bericht wanneer je komt, we hanteren de volgende tijdvakken: Dinsdag tot en met vrijdag: van 11.00-13.00, van 13.00 tot 15.00 uur of van 15.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag: van 13.00 tot 15.00 uur of van 15.00-17.00 uur. Zonder tegenbericht ben je welkom. Over het algemeen blijven we ruim binnen de marges van het maximaal toegestane aantal personen.



Mondkapje? Graag!

Voor jouw en onze gezondheid volgen we -nog steeds- een speciaal protocol met maatregelen rond COVID-19. De belangrijkste hiervan zijn het betalen met pin en diverse richtinggevende maatregelen in het museum. Het MOW biedt mogelijkheden tot handenwassen en een ontsmettingspunt bij de ingang. Voel je je niet helemaal fit, blijf dan lekker thuis