Uitvaartcentrum Buitenwoelhof opent familie-aula voor intieme uitvaartplechtigheden

VEENDAM – Steeds meer mensen kiezen voor een intieme uitvaart in de eigen familie en vriendenkring. Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam speelt hier op in met haar nieuwe familie-aula. De familie-aula maakt een intiem samenzijn mogelijk.

“Sinds 2019 waren er de eerste ideeën voor een nieuwe familie-aula. In januari 2020 zijn we begonnen met de verbouwing. Twee kantoren en de voormalige stilteruimte hebben plaatsgemaakt voor een ruimte waar nabestaanden in kleine kring afscheid kunnen nemen. Per 1 oktober 2020 kon de eerste plechtigheid in de nieuwe aula plaatsvinden.” aldus Pia Munneke, beheerder van Uitvaartcentrum Buitenwoelhof.

In de aula is ruimte voor emoties en het ophalen van herinneringen met familie, geliefden en naasten, zonder tijdsdruk. 30 personen kunnen in de aula plaatsnemen. Vanwege de geldende Corona-maatregelen kan het zijn dat er minder plaatsen zijn. Doordat de aula geen vaste opstelling heeft kan deze helemaal naar wens van de familie worden ingericht. Natuurlijk kan er gebruik gemaakt worden van allerlei vormen van catering. Dit alles variërend van een kopje koffie of thee tot bijvoorbeeld een complete maaltijd, high-tea, borrel of wijnarrangement. Dankzij het full-service concept is alles mogelijk. Naast de nieuwe familie-aula, is ook de entree naar de opbaarkamers vernieuwd. De hal is ingericht als stilteruimte en de opbaarkamers zijn allen voorzien van een nieuwe naam die verwijst naar de rijke Veendammer historie.

Ingezonden door Mekander uitvaart