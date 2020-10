Vrouwenpower bij galerie Waarkunst

Yon Nicholas

Hoe gepassioneerd haar werk ook is, ze is zelf bescheiden. Toch tref je vele emoties aan in haar werk; vreugde, verdriet, woede, tederheid of ineens gewoon rust.



Haar werk is vol beweging, al is het nooit ongecontroleerd. Ze behoudt de controle door scherpe rechthoekige vormen, brengt een horizon aan of geeft het een richting met een enkele vlugge lijn. Dit maakt haar werk dynamisch, want beweging alleen is enkel chaos.