Wandelen werkt! in Wollinghuizen

WOLLINGHUIZEN – Op woensdag 14 oktober organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling rond Wollinghuizen

De koffie staat vanaf 08.45 uur klaar in de zojuist vernieuwde Theetuin MoeNieks, Weenderstraat 44, 9541 TC Vlagtwedde. Parkeren in de bermen langs de Weenderstraat is door de politie verboden! Er is beperkte parkeergelegenheid, maar zodra deze vol is, moet er aan de overkant richting Vlagtwedde langs de Molenkampweg geparkeerd worden. Loopafstand is 50 meter.



Groep van 11 km start om 09.15 uur, Groep van 10 km start om 09.30 uur en de Groep van 8 km start om 09.30 uur. Alle drie groepen hebben elk maximaal 15 wandelaars! Dit is nu mogelijk omdat de wandelaars heel gedisciplineerd de 1,50 meter afstand aanhouden. Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen. Eltjo Glazenburg houdt zich het recht voor om je toch in een andere groep te plaatsen.



We wandelen langs de nieuw gemeanderde Ruiten Aa met nieuwe wandelpaden en bruggetjes. Ook wandelen we rondom Wollinghuizen

met z’n Ol Graitje! Af en toe staan we even stil en vertellen de wandelcoaches in ’t kort iets over hetgeen we zien en beleven.

Aangezien de grond erg drassig kan zijn, worden waterdichte schoenen van harte aanbevolen.



Opgave wandeling is verplicht en gewenst tijdstip vanaf donderdag 8 oktober 2020 om 18.00 uur!



Mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 of app. want bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend afgemeld

via de mail.

