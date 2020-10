ALS Ter Wisch trapt en loopt tegen ALS

TER WISCH – Vanuit Ter Wisch doet Team Henk Toer mee aan de Toer voor ALS.

De Toer voor ALS wordt georganiseerd van zondag 11 oktober t/m zondag 8 november. In deze vier weken zetten deelnemers zich in voor de strijd tegen ALS.

Deelnemen kan op verschillende manieren. Het staat iedereen vrij om in de campagneperiode te sporten wanneer, hoe vaak en hoe ver je wilt. Of je nu gaat hardlopen, wandelen, wielrennen, mountainbiken, toerfietsen of handbiken. Alles is mogelijk.

Het “Team Henk Toer voor ALS 2020 Home” doet ook mee. Samen met PLS (een mildere vorm van ALS) patiënt Henk Lunsing uit Nieuw Buinen gaan ze zondag 11 oktober om elf uur vanuit Ter Wisch een route van ongeveer 75 kilometer fietsen. ( Eerder deed Henk twee keer mee aan de Tour du ALS in Frankrijk; de Mont Ventoux op.) Dit doen ze om geld voor onderzoek, medicatie en ontspanning voor ALS, PLS en PSMA patiënten en hun gezinnen in te zamelen. Een tweede groep start in Buinerveen.

Ook wandelaars doen zondag mee. Zij leggen een route van tien kilometer af.

In verband met de coronamaatregelen starten de deelnemers in kleine groepen. Vanuit Ter Wisch vertrekken zes fietsers of eigenlijk één tandem en vier solofietsers. Henk fietst zelf op een tandem, een Hase Pino. Vanuit Buinerveen vertrekken zeven deelnemers.

Teamleden kunnen voor elke kilometer die ze tot en met 8 november afleggen gesponsord worden. Het geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar ALS. Klik HIER.