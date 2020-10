Amazone zoekt verloren paardrijspullen

ASCHENDORF, RHEDE – Onderweg van de manege in Tunxdorf naar Nederland zijn paardenspullen verloren.

Tijdens het rijden is gistermiddag tussen kwart voor drie en half vier een deur van een paardentrailer opengegaan. Hierdoor vielen diverse spullen op het wegdek. Dit gebeurde tussen schoenenzaak Klahsen in Aschendorf en de rotonde in Rhede.

Het gaat om de volgende spullen:

Prestige spring zadel in zwart met een donkerblauwe zadelhoes en een zwarte singel 120cm lang

een zwarte laarzentas met:

zwarte laarzen van Petrie

een zwarte cap van Gatehouse

witte handschoenen

een korte zweep

een grijs zadeldek

De eigenaresse is meteen teruggereden toen ze ontdekte dat ze de spullen verloren was. Maar er was niets te vinden. Ze kreeg gisteravond een bericht dat de spullen bij het industrieterrein vlak voor de A31 waren aangetroffen. Voorbijgangers hadden ze in de berm gelegd. Helaas blijken ze daar niet meer te liggen. Ook zijn ze niet afgegeven bij een van de zaken, de gemeente, politie of douane.

Heeft u Katrins spullen gevonden laat dan een bericht achter op haar Facebookpagina. De spullen zijn heel kostbaar en ze heeft er lang voor moeten sparen om ze te kunnen aanschaffen schrijft ze op Facebook.