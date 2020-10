Bezuinigingen noodzakelijk voor sluitende begroting Veendam

VEENDAM – Op maandag 9 november 2020 bespreekt de gemeenteraad van Veendam de programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024. Het college presenteert een sluitende begroting, maar daarvoor zijn extra bezuinigen noodzakelijk.

Bezuinigingen noodzakelijk

De begroting laat zien dat de gemeente Veendam de zeilen bij moet zetten om structureel een sluitende begroting te behouden. De primitieve begroting 2021 heeft een tekort van € 1,2 miljoen. Dit tekort loopt op tot € 4,2 miljoen in 2024. Wethouder Henk Jan Schmaal: “De potentiële bezuinigingsmaatregelen bieden op dit moment voldoende ruimte om deze tekorten te dekken. Het zijn ingrijpende maatregelen die wij liever niet hadden genomen, omdat het onze inwoners kan treffen. Wij kijken kritisch naar de mogelijkheden om slimmer te werken en zo de tekorten terug te dringen.”

Onzekerheden

Net als andere gemeenten ervaart de gemeente Veendam de financiële gevolgen van het Rijksbeleid en de onzekere toekomst als gevolg van de coronapandemie. Wethouder Henk Jan Schmaal: “De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis worden steeds meer zichtbaar, maar de impact hiervan op de (midden-) lange termijn is nog onzeker. Daarnaast is er nog steeds onduidelijkheid over het uiteindelijke nieuwe herverdelingsmodel van de Rijksoverheid. Dit kan een behoorlijk impact gaan krijgen op de financiële positie.”

Ambities

Ondanks de onzekerheden blijft het college zich inzetten om de inhoudelijke ambities uit het coalitieakkoord ’Ondernemend met menselijke maat’, uit te voeren en de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en dat blijft ook de insteek voor 2021. De gemeente Veendam is een krachtige gemeente met een sterke positie als economische trekker met veel potentie naar de toekomst toe.

Gemeenteraad

De programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2024, en Najaarsrapportage 2020 worden op maandag 9 november 2020 besproken in de gemeenteraad. De begroting is opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen, zoals vastgesteld in de Voorjaarsnota 2020. In de begroting is rekening gehouden met de uitkomsten van de “september circulaire algemene uitkering gemeentefonds 2020”.

