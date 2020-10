Burgemeester Velema deelt 46 witte voetjes uit

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 9 oktober 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BUIIG WEEKEND

Vandaag is het nog heel redelijk weer met veel opklaringen en wat wolkenvelden, en het blijft tot in de avond op de meeste plaatsen droog. In de loop van vanavond neemt de kans op regen toe en ook komende nacht vallen er enkele buien. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 14 a 15 graden, de wind is zwak tot matig tot het zuidwesten.

Morgenochtend begint het nog een paar uurtjes droog maar de buienkans neemt vrij snel toe en morgenmiddag wordt het tamelijk onbestendig. Er is morgenmiddag ook kans op een hagel- of onweersbui dus neem de paraplu maar mee: het wordt morgenmiddag maar 11 tot 13 graden.

Zondag is het niet veel beter met vooral ’s middags enkele buien en fris weer, maar natuurlijk ook wat zon. En ook volgende week lijkt het een beetje wisselvallig en vrij koud te worden.