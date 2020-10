Buurtverenging Rondom ’t Veloat organiseert Herfstwandeling

NIEUWE PEKELA – Op zondag 25 oktober organiseert Buurtverenging Rondom ’t Veloat voor jong en oud een Herfstwandeling.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: 5 en 8 km. De wandeling is over harde en onverharde paden, goed schoeisel is wel belangrijk! In verband met de maatregelen rondom corona is opgave vooraf verplicht.



Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 23 oktober a.s. via tveloat@home.nl of via de website www.rondomtveloat.nl .

De start is tussen 14.00-14.30 uur bij ’t Veloathuus, Abr. Westersstraat A12 te Nieuwe Pekela.

