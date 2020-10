Coffeeshop De Groene Ster verhuist niet naar de Venne

WINSCHOTEN – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema ziet af van het plan om coffeeshop De Groene Ster naar het centrum van Winschoten te laten verhuizen: “We hebben geluisterd naar de bezwaren van omwonenden, ondernemers, politiek en andere belanghebbenden.

De mogelijke verhuizing van de coffeeshop naar de Venne riep onrust op over de verkeerssituatie en vrees voor overlast. Men vindt de coffeeshop niet passen op deze locatie, die zich ontwikkelt als horecagebied met terrassen. Daarom hebben we besloten om de verhuizing naar de Venne niet door te laten gaan.”

In gesprek met de directe omgeving

De Groene Ster wil uitbreiden en heeft meer ruimte nodig. De eigenaar droeg vier mogelijke locaties aan. Het college zag het voormalige pand van Boelie’s Pub, aan de Venne 92, als de meest geschikte locatie. Burgemeester Sikkema legt uit waarom: “We hebben nooit klachten gehad over overlast. Daarom wilden we graag met de ondernemer meedenken over een nieuwe locatie. De locatie aan de Venne leek ons geschikt omdat het niet direct in het centrum ligt, maar in een aanloopstraat. Bovendien past de locatie in het bestemmingsplan en zou de coffeeshop zich op de eerste verdieping vestigen, die niet direct zichtbaar is voor de mensen op straat. Voordat we een definitief besluit namen, wilden we graag in gesprek met de directe omgeving.”

Goede gesprekken

De burgemeester vervolgt: “We hebben goede gesprekken gevoerd met ondernemers en de inloopbijeenkomst die we organiseerden werd goed bezocht. Ook kregen we verschillende schriftelijke reacties. Mensen gaven aan bang te zijn voor overlast, verkeers- en parkeerproblematiek. We hebben nog overwogen om de ingang te verplaatsen naar de achterkant van het pand, maar dit bleek niet haalbaar. Op basis van alle reacties hebben we besloten om de verhuizing naar de Venne niet door te laten gaan. We gaan in gesprek met de eigenaar van de coffeeshop om te kijken naar een andere geschikte locatie.”

