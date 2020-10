Eerste proef met verrijkte schooldag in Oldambt geslaagd

BAD NIEUWESCHANS, OLDAMBT – Van 21 september tot en met 2 oktober hebben kinderen van basisschool OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans meegedaan aan een proef met de verrijkte schooldag. Elke dag was er voor alle leerlingen een workshop of excursie over een gezonde leefstijl, cultuur, natuur of techniek. Ouders en verzorgers hebben hier ook aan meegewerkt. Het doel van de verrijkte schooldag is om kinderen een gelukkige, gezonde en kansrijke toekomst te bieden.

Tijd voor de Toekomst

De kinderen volgden in twee weken een divers programma met onder andere vloggen, longboarden, koken, een bezoek aan de graanboerderij en een natuurles in het bos. Ze mochten zelf een naam bedenken voor het project rondom de verrijkte schooldag. Ze kozen voor het toepasselijke ‘Tijd voor de Toekomst’. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is enthousiast over de verrijkte schooldag: “We zijn als gemeente, samen met de besturen van de basisscholen in Oldambt, al een tijdje bezig om dit concept in onze gemeente in te voeren. Met de verrijkte schooldag willen we kinderen hun talenten laten ontwikkelen, hun horizon laten verbreden en meer kansen geven voor de toekomst.”

Vervolg

Burgemeester Sikkema wil de proef graag uitbreiden naar andere basisscholen in Oldambt: “Op die manier doen we, samen met de kinderen en hun ouders, kennis en ervaring op over wat wel en niet werkt. Ook willen we graag lokale ondernemers en instellingen betrekken bij de verrijkte schooldag. Samen werken we aan de invulling van zes extra schooluren per week. We hopen dat het lukt om deze extra uren volgend schooljaar blijvend aan te kunnen bieden.” De proef met de verrijkte schooldag in Bad Nieuweschans is betaald met een subsidie van ZonMw. Voor de uitbreiding van de proef zoekt de gemeente naar financiering vanuit Nationaal Programma Groningen en de Regio Deal. Ook andere gemeentes in de provincie Groningen gaan aan de slag met de verrijkte schooldag.

