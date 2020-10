“En toen?….obs De Klimop gaat terug in de tijd”

TER APELKANAAL – Ook bij obs De Klimop is op woensdag 30 september de Kinderboekenweek van start gegaan.

Tijdens de Kinderboekenweek wordt ieder jaar veel aandacht besteed aan hoe leuk en belangrijk lezen is. Met het thema: ‘En toen…’ is de afgelopen week veel geleerd over de geschiedenis met verhalen over ridders, ontdekkingsreizigers, wetenschappers en dino’s.

Via allerlei leuke en leerzame activiteiten zijn we samen met de leerlingen terug gegaan in de tijd. Van holbewoners, ridders, jagers en boeren tot Napoleon en Willem van Oranje. „Tijdmachine, breng mij vlug, 100 jaar naar toen en terug. Tel nu naar één vanaf negen, dan kom je vroeger tegen”, klonk het vandaag in de gymzaal van obs De Klimop in Ter Apelkanaal.

Ter afsluiting van de Kinderboekenweek zijn vijf korte toneelstukken opgevoerd door de leerlingen over verschillende tijden uit de geschiedenis. Twee leerlingen maakten een reis in een tijdmachine. Hierdoor belandden de twee steeds in een andere tijd en werd er iemand uit het verleden tevoorschijn gehaald.

Zo verschenen er ineens holbewoners, stond de jeugd oog in oog met Napoleon en zijn vrouw Hortense, een ridder en een monnik, maar ook Willem van Oranje passeerde de revue.

Iedere groep vertelde een eigen verhaal uit het verleden.

Uiteraard werd er enthousiast gezongen en gedanst op het lied “ Tik tok tijdmachine” ter afsluiting van de toneelvoorstelling.

