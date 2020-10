Ingrijpende update voor lange-afstandswandeling Westerwoldepad

WESTERWOLDE – Wandelroute het Westerwoldepad ondergaat een ingrijpende update. Zo wordt de lange-afstandswandeling volledig gemarkeerd. Vrijwilligers begonnen deze week met het aanbrengen van de voor deze route kenmerkende geel-blauwe routemarkeringen. Ook is de wandelroute door Westerwolde uitgebreid van ruim veertig naar negentig kilometer, waarmee het nu een volledige rondwandeling is.

Het nu negentig kilometer lange traject is verdeeld in negen etappes van gemiddeld tien kilometer per stuk, van Wedde naar Ter Apel – zoals het oorspronkelijke traject – en daarna over een compleet ander traject terug naar Wedde. Ook nieuw is dat het traject volledig wordt gemarkeerd met herkenbare geel-blauwe stickers op onder meer bordjes en paaltjes.

De nieuwe coördinatoren Henk en Carin Oosterhuis uit Musselkanaal zijn voortrekkers namens de beherende stichting Wandelen in Westerwolde. “We hebben een mooie groep vrijwilligers om ons heen verzameld, waarvan een aantal sinds deze week aan de slag is met het aanbrengen van de markeringen. Deze klus hopen wij uiterlijk eind november klaar te hebben. Daarna gaan de enthousiaste vrijwilligers zich bezighouden met onderhoud van de markeringen en begaanbaarheid van de paden.”

Wandelliefhebbers kunnen het uitgebreide Westerwoldepad nu al lopen. De nieuwe routebeschrijving staat online en ook kunnen wandelaars de tracks van de route downloaden voor GPS. Deze bestanden zijn te downloaden via de website van het Westerwoldepad, www.westerwoldepad.nl . Hier is nog meer informatie te vinden over het pad en andere wandelroutes van stichting Wandelen in Westerwolde.

