Jongeren in actie voor klimaatadaptatie in Groningen

GRONINGEN – Vrijdag 22 januari 2021 vindt de Youth for Climate Adaptation Conference in Groningen plaats. Een internationaal event georganiseerd door en voor jongeren van over de hele wereld.

Jongeren verbonden aan Youth for Climate Adaptation (YfCA) schrijven aan twee agenda’s: een Global Action Agenda, als input voor wereldleiders die (virtueel) samenkomen op 25 januari in Rotterdam én een Regionale Actie Agenda. Deze laatste agenda is gericht op klimaatactie in de provincie Groningen. Een geweldige uitdaging waar de input van Groningse jongeren heel hard bij nodig is.

Gezocht: klimaatambassadeurs (15 – 27 jaar)

Jongeren gaan – om de Regionale Actie Agenda te kunnen maken – onderzoek doen in hun eigen omgeving naar wat er al gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie. Ze gaan in gesprek met stakeholders en gemeente om te kijken wat voor beleid er al is op het terrein van klimaat. De organisatie is nog op zoek naar klimaatambassadeurs in de leeftijd van 15 tot en met 27 jaar die wonen in de provincie Groningen. Deze klimaatambassadeurs krijgen de kans om samen met andere jongeren het verschil te maken, zichzelf te ontwikkelen, samen op zoek te gaan naar klimaatoplossingen en kansen te benutten om zo een grote impact te maken in hun eigen omgeving. Om de Regionale Actie Agenda te schrijven zijn er minimaal 3 jonge klimaatambassadeurs nodig per gemeente in de provincie Groningen.

“Klimaat en klimaatadaptatie zijn twee van de grootste onderwerpen van onze generatie.”

Op dit moment zijn er al enkele klimaatambassadeurs actief. Aaron – zelf inmiddels een klimaatambassadeur – is zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. “Ik heb me opgegeven als ambassadeur, omdat ik heel graag iets wilde doen voor het klimaat. Ik wist niet zo goed waar ik moest beginnen tot ik dit voorbij zag komen. Het leek me de perfecte gelegenheid om meer over klimaatadaptatie te leren en om jongeren een stem te geven. Ik vind het vooral heel leuk dat we kansen krijgen op diverse vlakken, onder andere door het volgen van een masterclass in bijvoorbeeld presenteren. Ook verheug ik me erop om nieuwe mensen van over de hele wereld te leren kennen. Ik roep jongeren op om mee te doen, want klimaat en klimaatadaptatie zijn twee van de grootste onderwerpen van onze generatie. Je hebt de kans om écht het verschil te gaan maken. Dat is een kans die je niet aan je voorbij kunt laten gaan!”

Opgave

Wil jij het verschil gaan maken en vind je ook dat klimaatadaptatie belangrijk is? Ben je tussen de 15 en 27 jaar en woon je in de provincie Groningen? Geef je dan nu op via de website youthforclimateadaptation.org om klimaatambassadeur te worden. Op de website vind je alle voorwaarden en natuurlijk ook wat je er allemaal voor terug krijgt.

Klimaatadaptatie Groningen

Youth for Climate Adaptation is een onderdeel van het initiatief Klimaatadaptatie Groningen.

Klimaatadaptatie Groningen is geïnitieerd door het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation, in samenwerking met het Nationaal Programma Groningen. Ze stimuleert bewustwording en actie rondom klimaatadaptatie. In dit kader wordt van dinsdag 19 t/m maandag 25 januari 2021 de Klimaatadaptatieweek Groningen georganiseerd en worden in de aanloop en tijdens deze week initiatieven en activiteiten opgezet in Stad en provincie.

Ingezonden door Team Klimaatadaptatie Groningen