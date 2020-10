DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Vanmorgen heeft in een woning aan de Pascheberg in Haren brand gewoed. De brand werd om zeven uur ontdekt. Toen brandweer en politie ter plaatse kwamen bevond zich de 82 jarige bewoner nog in de woning. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij later vanmorgen overleden.

De woning raakte bij de brand ernstig beschadigd. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Lathen

Woensdagavond hebben onbekenden om 23.45 uur het glas van een deur in een woning aan de Hermann-Kemper-Straße in Lathen vernield. De schade wordt op 500 euro geschat.

Papenburg

Gistermorgen is om kwart voor tien bij een ongeval op het Hauptkanal links in Papenburg een 81 jarige fietser zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door een 55 jarige bestuurster van een VW. Zij zag de fietser over het hoofd toen zij rechtsaf een parkeerplaats wou inrijden. De materiele schade wordt op 1.100 euro geschat.