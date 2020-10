Marjan Nijenbanning-Pot duurzaamste docent van Nederland 2020

GRONINGEN, EMMEN – Marjan Nijenbanning-Pot, docent van Terra MBO is vandaag verkozen tot de Duurzaamste Docent van Nederland 2020 in het middelbaar beroepsonderwijs.

De jury bestond uit Wieneke Maris (Duurzaam Docent 2019 in VO), Henk Veurink (Duurzaam Docent 2018), Benito Walker (6vwo-leerling en vicevoorzitter Youth for Climate) en Giuseppe van der Helm (directeur Leren voor Morgen). ‘Alleen al als je dit leest, raak je gelijk geïnspireerd om zelf ook wat te gaan doen’, was het eerste jurycommentaar na het lezen Marjan haar verhaal.

Marjan is onder andere docent Food, Life & Innovation bij Terra MBO. Daarnaast zet zij veel projecten op, in de buurt, in de provincie, in het land en zelfs internationaal. Ze betrekt haar studenten erbij en zet nieuwe onderwijsprogramma’s op. Zo heeft zij bijvoorbeeld de mbo opleiding Food, Life & Innovation opgezet binnen Terra, maar ook bij haar zelf in de buurt heeft zij een Buurtbijenstal met een bijenweide opgericht en daarbij een buurtbijenimker opgeleid. Hier kunnen dan ook scholen van basis en voortgezet onderwijs terecht voor een les van de imker. Internationaal is Marjan druk met onderwijsprojecten in Oeganda om bij te dragen aan het vergroten van pedagogische en didactische vaardigheden van docenten in Noord Oeganda die daar jonge boeren opleiden om de voedselzekerheid te vergroten.

Dit brede spectrum en de hoeveelheid projecten die Marjan Nijenbanning oppakt en daarmee vele anderen weet te inspireren en te begeleiden hebben er toe geleid dat de jury van Duurzame Docent 2020 haar heeft verkozen als Duurzaamste Docent in het MBO.

Marjan is erg blij met haar prijs: ‘een prachtige waardering voor het werk, waarmee ik hopelijk ook vele andere docenten kan inspireren’, aldus Marjan Nijenbanning.

Terra is het groene mbo in de provincies Drenthe en Groningen. Terra biedt 12 verschillende opleidingen in de groene wereld. De wereld die vraagt om duurzaamheid, gezondheid en welzijn voor mens en dier. Elke opleiding van Terra geeft inhoud aan deze aspecten, waardoor jongeren en volwassenen worden opgeleid voor een baan in deze dynamische groene wereld.

Ingezonden door Onderwijsgroep Noord