GRONINGEN – Meer dan 3.000 teams van kinderen en ouders deden deze zomer mee aan ‘Vakantielezen – de Thuiseditie’, het online leesbevorderingsprogramma van Biblionet Groningen. Samen hebben ze maar liefst 65.000 minuten (voor)gelezen en 28.000 taalopdrachten gedaan. Hiermee heeft het programma een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van het leesplezier van jonge lezers.

Jolanda Robben, senior adviseur bij Biblionet Groningen, is trots op de mooie cijfers. “Omdat we dit programma online aanbieden, konden we de resultaten goed meten. Zo weten we dat er 3.610 teams van ouders en kinderen aan de schattenjacht meededen, samen goed voor 9.623 spelers. Via opdrachten reisden ze virtueel naar onder andere Sportmanië, Sprookjesland en de Griezelkust. In elk land lazen de teams verhalen en deden ze (taal)spelletjes. Er zijn maar liefst 28.000 opdrachten afgerond en alleen de verhalen waren al goed voor 65.000 leesminuten. Zo hebben alle deelnemers op een speelse manier gewerkt aan het vergroten van hun leesplezier. En dat is belangrijk, want leesplezier is dé sleutel tot een betere lees- en taalvaardigheid.”

Landelijke uitrol

Het zomerleesprogramma is niet alleen aangeboden aan kinderen in de provincie Groningen, maar ook in de rest van Nederland. 35 Bibliotheekorganisaties gingen ermee aan de slag. Hiermee is het, naast Scoor een Boek!, het tweede leesbevorderingsprogramma van Biblionet Groningen dat een landelijke uitrol heeft gekregen. Jolanda Robben: “We bekijken nu hoe we volgende zomer nog meer kinderen, ouders en opa’s en oma’s kunnen laten meedoen met de Schooleditie én de Thuiseditie van Vakantielezen.”

Ingezonden