Rapalje zoekt de grens op

BAD NIEUWESCHANS – Morgen zoekt Rapalje de grens op.

Rapalje is een Groningse band die Ierse, Schotse en Nederlandse folkmuziek speelt. De bandleden Dieb, William, Maceál en David bespelen diverse muziekinstrumenten. De zang bij de muziek is zowel Nederlands- als Engelstalig.

Gekleed in kilt speelt de groep op veel verschillende gelegenheden, zoals (folk)festivals, (theater)concerten, (middeleeuwse) feesten enzovoort. De band vierde in 2015 het 20-jarig jubileum op de derde editie van hun eigen festival: het Rapalje Zomerfolk Festival in het Stadspark van Groningen.

Vanwege corona zijn veel optredens afgezegd; code rood en verplichte quarantaine maken het er voor de band niet makkelijker op. De in Papenburg wonende William kon niet meer “gewoon” de grens over. Daarom geeft de band morgen in Bad Nieuweschans een grensconcert, met aan de Nederlandse kant: Dieb, Maceál en David en aan de Duitse kant William. Het concert is vanaf vier uur live te volgen via zowel Facebook, de website als Youtube.

