Stadskanaal hijst regenboogvlag een dag eerder

STADSKANAAL – Zondag 11 oktober is het Internationale Coming Out Day 2020. Dit laat de gemeente niet ongemerkt voorbijgaan.

Aangezien 11 oktober op een zondag valt, wordt de regenboogvlag in de gemeente Stadskanaal op zaterdag 10 oktober gehesen om 10:00 uur. De vlag zal tot aan maandag 12 oktober wapperen. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus is de ceremonie rondom het hijsen van de regenboogvlag in hele kleine kring. Er zal geen wethouder of delegatie van de LHBTI-vereniging Veenkoloniën – Westerwolde aanwezig zijn.

Wethouder Marc Verschuren: “Ik vind het hijsen van de regenboogvlag als gemeente belangrijk. Hiermee is zichtbaar dat we aandacht hebben voor ieder mens, ongeacht hun seksuele oriëntatie of economische, culturele of etnische achtergrond. We laten zien dat ieder mens in vrijheid zichzelf mag zijn.”

Hijsen regenboogvlag

Door het hijsen van de regenboogvlag draagt de gemeente uit dat iedereen in vrijheid zichzelf kan zijn. Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving. Bijvoorbeeld door een beperking, hun leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Maar ook door armoede of laaggeletterdheid. Het werken aan een inclusieve samenleving vraagt aandacht. Vooral door middel van zichtbaarheid, voorlichting en informatie.

Activiteiten

Daarom zijn er naast het hijsen van de vlag allerlei activiteiten. De bibliotheek Stadskanaal heeft in samenwerking met de LHBTI-vereniging een leuke en informatieve informatietafel ingericht. Op dinsdagavond 24 november is er in de bibliotheek een themabijeenkomst over ‘transjongeren’. Uit gesprekken die leden van de LHBTI-club hebben gehouden tijdens markten in onze gemeente blijkt dat er behoefte is aan informatie over transjongeren.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u vinden op de website www.stadskanaal.nl/regenboog.

Ingezonden