Basisscholen Westerwolde maken kennis met judo

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 10 oktober 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

GROTE BUIENKANS

Een actieve depressie bij Noorwegen en Denemarken brengt wisselvallig en onstabiel weer. Ofwel er zijn buien en dat zullen soms flinke buien zijn. Daarbij kan onweer voorkomen en ook hagel is best mogelijk. Tot de avond kan er gemakkelijk 10 mm aan neerslag vallen en het is koud met een maximum van 12 a 13 graden, maar in de regen daalt het tot 9 a 10 graden. De wind is vandaag matig uit het zuidwesten tot westen.

In de loop van de avond wordt het beter en vannacht is het meestal droog, maar morgen leeft de buiigheid weer op. Er zijn morgen wel meer opklaringen dan vandaag, maar ook dan is het fris met middagtemperaturen tussen 10 en 13 graden.

Maandag is het stabieler met meer opklaringen, dinsdag valt er af en toe regen. De temperatuur verandert daarbij niet veel.