Speeddatedag Noord-Nederland voor banen in de zorg en welzijn

NOORD NEDERLAND – Op 20 oktober organiseert ZorgpleinNoord samen met de zorg- en welzijnsorganisaties in Groningen, Friesland en Drenthe de noordelijke speeddatedag. Geïnteresseerden kunnen bij ruim 40 activiteiten terecht om kennis te maken en om zelfs direct te solliciteren op vacatures en leerwerktrajecten.In verband met de coronacrisis hebben de deelnemende organisaties de speeddates veelal digitaal georganiseerd en een aantal vindt plaats op locatie. Tijdig aanmelden via de website www.speeddatedag.nl is het advies, zodat de speeddater vooraf goed geïnformeerd is over de voorzorgsmaatregelen.

Het aanbod

De organisaties zijn op zoek naar onder andere begeleiders, verzorgenden en verpleegkundigen. Er worden ook mensen gezocht voor ondersteunende functies. Voor mensen die graag de overstap willen maken naar zorg en welzijn, is deze dag eveneens een goed moment om in gesprek te gaan met professionals. Van waarde willen zijn in het werk is vaak de drijfveer om voor deze veelzijdige sector te kiezen.Zo kunnen deelnemers kennismaken met welzijn, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, ervaren of ouderenzorg in hun zit of juist het bijzondere werk in de gehandicaptenzorg hen aanspreekt Op www.speeddatedag.nl is alle informatie over het speeddaten te vinden.

Goede voorbereiding is het halve werk

Wie wil speeddaten, maar eerst wat tips van een loopbaanspecialist wil, kan zich aanmelden voor de online sta-sterk-in-je-speeddate op 13 oktober. Kijk op www.zorgpleinnoord.nl/sta-sterk-in-je-speeddate.

De sector is op zoek naar nieuwe collega’s

Maar liefst een op de vijf werkenden in Noord-Nederland werkt in zorg en welzijn. Om voldoende en goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, ook aan toekomstige generaties, zijn er nog veel meer werknemers nodig. Daarom nodigen we geïnteresseerden uit voor deze noordelijke speeddatedag. Mensen die weleens hebben nagedacht over een carrière in zorg en welzijn of juist toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Speeddaten is de manier om op een laagdrempelige en vrijblijvende manier met elkaar in contact te komen.

Onderwijsmogelijkheden

Diverse noordelijke onderwijsinstellingen hebben hun opleidingsaanbod zorg en welzijn speciaal voor de speeddatedag nog eens extra belicht. Een nieuwe stap maken in een carrière betekent dan ook dat er veelal scholing aan te pas moet komen. De onderwijsmogelijkheden staan op www.speeddatedag.nl

Gezamenlijke aanpak personeelstekort

ZorgpleinNoord is blij met de deelname van de zorg- en welzijnsorganisaties aan deze noordelijke speeddatedag. Gezamenlijk de personeelstekorten aanpakken draagt bij aan kwalitatief goede zorg en ondersteuning en daarmee aan de leefbaarheid in onze prachtige regio.

